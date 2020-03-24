Никосия, , 17:50 — REGNUM Введение строгих ограничений на передвижение граждан, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса, объявил президент Кипра Никос Анастасиадис. Об этом 23 марта глава Кипра заявил во время своего телеобращения к гражданам.

Президент Кипра назвал коронавирусную инфекцию «невидимым врагом», который угрожает человечеству. Он уточнил, что войну с коронавирусом можно выиграть, если остаться всем в своих убежищах.

Анастасиадис пояснил, что правительством принято решение о введении дополнительных ограничений, так как ряд граждан демонстрируют отсутствие дисциплины и ответственности, подвергая при этом опасности всех сограждан. Такое поведение может привести к ситуациям, похожим на ту, что сложилась в Италии, где врачам приходиться принимать решение, кто будет жить, а кто — умирать.

Глава Кипра объявил запрет на перемещения граждан без особой необходимости, который вводится на период с 18:00 (19:00 мск) 24 марта до 13 апреля. Выходя из дома надолго, граждане должны иметь с собой документ, удостоверяющий личность и письменный документ, поясняющий цель поездки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 116 случаях заражения коронавирусом, выявленных на Кипре.

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