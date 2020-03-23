Лондон, , 23:58 — REGNUM Собрания больше двух человек запрещены в Великобритании на время карантина, передаёт 23 марта ITV News.

Соответствующее заявление сделал британский премьер-министр Борис Джонсон 23 марта. Правительство также распорядилось закрыть в стране магазины, исключая те, что торгуют предметами первой необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании власти могут ввести комендантский час из-за эпидемии коронавируса и недостаточной дисциплины среди граждан, нарушающих меры безопасности.

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