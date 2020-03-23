Мурманск, , 23:57 — REGNUM В Мурманской области 1090 человек находятся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

По данным штаба, 47 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 81 человек находится на обсервации. У 10 наличие коронавируса не подтвердилось.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения нового коронавируса. Решение было принято после того, как вирус был обнаружен у гражданина Ирландии, прибывшего в Мурманск на шахматный турнир. Новых случаев заражения COVID-19 не выявлено.