Женева, Швейцария, , 23:57 — REGNUM Более 14 500 погибших от заболевания, вызванного коронавирусом, зарегистрировано в мире на сегодняшний день. Об этом 23 марта сообщила в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 10:00 по времени Женевы (12:00 мск) в мире жертвами коронавируса стали 14 510 человек. Количество смертельных случаев за сутки возросло на 1727, на первом месте в мире по количеству летальных исходов находятся страны Евросоюза. Здесь зарегистрировано 8743 случая смерти от COVID-19.

На втором месте по смертности находятся страны западно-тихоокеанского региона, ВОЗ к ним отнесены Китай, Республика Корея и Япония. Здесь на 23 марта зафиксировано 3473 случая летального исхода.

За прошедшие сутки коронавирус был выявлен в трёх новых странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число заражённых коронавирусом в мире превысило 330 тысяч человек.

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