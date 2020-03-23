Никосия, , 23:58 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом выявлен за прошедшие сутки на Кипре. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба министерство здравоохранения Кипра.

Общее количество зарегистрированных случаев заражения составило 116, из них 62 контактных случая. Большинство новых случаев заражения было выявлено во время отработки контактов тех, кто заразился ранее.

Трёх заражённых выявили при отработке связей госпитализированных в больницу города Пафоса, где было зарегистрировано 11 заражённых, в том числе десять медицинских работников. Ещё шесть человек вернулись из-за рубежа и, после проявления у них симптомов ОРВИ, сообщили об этом властям.

Властями Кипра был введён ряд ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса. Здесь закрыты гостиницы, торговые центры, музеи, кинотеатры на срок до 30 апреля, все прибывающие на остров помещаются на двухнедельный карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первой жертве коронавируса на Кипре. Умерший был пожилым мужчиной с множеством сопутствующих хронических заболеваний.

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