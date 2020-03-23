Мурманск, 23 марта 2020, 23:44 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не видит оснований для отмены Парада Победы в региональной столице. Об этом он заявил в ходе прямой линии с населением, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта Мурманская область находится в режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Вирус подтвержден у одного человека — гражданина Ирландии, прибывшего в Заполярье на шахматный турнир.
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