Рига, , 23:39 — REGNUM Председатель правления латвийского завода органического спирта Kalsnava Distillery Лиана Дравниеце сообщила, что предприятие отказалось от экспорта и перешло на круглосуточное производство сырья для дезинфицирующих средств из-за пандемии Covid-19, пишет портал LSM.

Ранее 90% продукции завода, спирт, произведённый из зерна высокого качества, шло на экспорт в Европу. Еще в январе загрузка предприятия составляла 70%, сейчас почти 100%. Портфель заказов от латвийских производителей дезинфицирующих средств, полученный в последние дни, превышает производственный мощности завода на несколько недель вперёд. При этом компания сознательно отказалась на время от экспортных контрактов.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.