Рига, , 23:37 — REGNUM Состоялось совещание по поводу системы управления страной в условиях Чрезвычайной ситуации (ЧС), созванное президентом Латвии Эгилом Левитсом, пишет портал LSM.

По словам Левитса, такое собрание созвано впервые в истории Латвии и этим вводит в практику новую конституционную норму. В совещание, помимо Левитса, приняли участие премьер Латвии Кришьянис Кариншь, председатель Сейма Инара Мурниеце, председатели Верховного суда Ивар Бычкович и Конституционного Инета Зиемеле.

Принятый ими документ о принципах функционирования государства в условиях режима ЧС уже опубликован в газете Latvijas Vēstnesīs и принял форму закона. В нём говорится, что власть в стране на период действия ЧС осуществляет правительство, ответственное за преодоление кризиса, безопасность государства и общества. Сейм может работать удаленно. У всех жителей есть абсолютная обязанность выполнять условия режима ЧС, проявляя солидарность и заботу о себе, своих близких, благе государства.

«В условиях режима ЧС любой юридический формализм находится в противоречии с целью Конституции», — заявил Левитс. Как мы помним, в преамбуле к которой говорится о сохранении латышского языка, нации и государства, как о высшей цели. По сути, на время действия режима ЧС, власть парламента в Латвии этим совещанием была существенно урезана.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.