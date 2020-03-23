Амстердам, , 23:32 — REGNUM Запрет собираться в группы более трёх человек ввели власти Нидерландов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 23 марта сообщает издание Dutch News.

По данным издания, о новых карантинных мерах сообщил в ходе пресс-конференции министр юстиции страны Фердинанд Грапперхаус. Запрет будет действовать до 1 июня.

Уточняется, что городские власти смогут штрафовать всех, нарушивших правила карантина, в том числе людей, не соблюдающих положенную дистанцию 1,5 метра.

По данным национального института здравоохранения Нидерландов, на данный момент в стране насчитывается 4749 человек, заразившихся новым типом коронавируса. Количество летальных исходов достигло 213 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обращении короля Нидерландов Виллем-Александра к нации с речью в связи со вспышкой коронавируса. Он выразил благодарность всем, кто так или иначе способствует тому, что голландское общество во время нынешнего кризиса продолжает функционировать, а также призвал граждан соблюдать рекомендации специалистов.

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