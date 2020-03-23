Иерусалим, , 23:32 — REGNUM До 1442 человек возросло количество пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом в Израиле. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По данным израильского ведомства, на вечер понедельника выявлено 1442 случая заражения коронавирусом. 29 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 41 человека удалось вылечить.

Количество летальных случаев не возросло, в Израиле зарегистрирована одна смерть от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Скончался 88-летний мужчина, у которого было множество сопутствующих хронических заболеваний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 1071 случае заражения коронавирусом в Израиле. Такое количество выявленных случаев было зафиксировано на вечер 22 марта. В Израиле предпринят ряд жёстких мер против распространения коронавируса. Ограничено передвижение граждан, запрещено собираться группами более десяти человек, в лифте можно ездить только по одному.

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