Рим, , 22:59 — REGNUM Одиннадцатый транспортный самолёт Ил-76 ВКС России с группой военных специалистов и техникой для дезинфекции приземлился на авиабазе ВВС Италии недалеко от Рима, сообщает 23 марта пресс-служба Минобороны РФ.

«Одиннадцатый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 километров юго-западнее города Рим, Италия)», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия, находящаяся на первом месте в Европе по масштабам эпидемии коронавируса, не получила никакой помощи от стран ЕС или руководства Евросоюза.

Напомним, ранее военные США провели в Италии операцию по захвату и вывозу в США нескольких сотен тысяч тестов на коронавирус.

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