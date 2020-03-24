Стокгольм, , 09:43 — REGNUM Так как на похоронах собирается достаточно много людей, что создает серьезную угрозу распространения вируса COVID-19, многие бюро ритуальных услуг Швеции стали предлагать населению организовывать онлайн-трансляцию похорон и проводить мероприятие дистанционно. Об этом 23 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Fonus является одним из многих бюро ритуальных услуг в Швеции, которые стали предлагать услуги онлайн-похорон. Бюро уже было технически готово проводить онлайн-трансляции, но предложить данную услугу оно нашло уместным только сейчас.

«Мы не предоставляли эту услугу ранее, однако в нынешней ситуации распространения коронавируса она стала как никогда актуальной», — заявил представитель Fonus Петер Ёранссон.

Впрочем, онлайн-трансляция похорон пока остается лишь опциональным вариантом. В Швеции по-прежнему проходят обычные похоронные церемонии, гостям которых рекомендуется сидеть на скамейках в церкви на расстоянии друг от друга. Кроме того, участникам похорон не рекомендуется обниматься. Также граждане могут принять решение о частичном или полном переносе церемонии.