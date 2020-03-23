Москва, , 23:34 — REGNUM Мыло с самыми эффективными компонентами для борьбы с вирусными инфекциями, в том числе с коронавирусом, назвала врач-терапевт Людмила Лапа 23 марта в эфире телеканала «Москва 24».

По словам врача, лучше всего с задачей уничтожения различного рода вирусов и бактерий справляются детское мыло и 72-процентное хозяйственное. Эти два сорта мыла содержат компоненты, смывающие с поверхности кожи вирусы и бактерии. Очень важно при мытье рук намыливать их в течение как минимум 20 секунд.

После мыться рук Лапа посоветовала нанести на них слой защитного крема, желательно с витамином F. Как пояснила врач, вирус будет «садиться» не на кожу, а на слой крема, который затем легко смыть.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов уточнил, что у коронавируса есть жировая оболочка, которая растворяется при использовании мыла, при этом наличие в мыле каких-то антибактерицидных добавок совершенно необязательно, никакой особой разницы между обычным мылом и мылом антибактериальным нет.

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