Стокгольм, , 08:03 — REGNUM По прогнозам Агентства общественного здравоохранения Швеции, при серьезном ухудшении эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса COVID-19, нагрузка на шведскую систему здравоохранения может сильно увеличиться. Так, на пике распространения инфекции в интенсивной терапии может возникнуть потребность у 500−1000 пациентов. Об этом 23 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

При составлении прогноза была использована модель, основанная на данных о том, как распространялся вирус в китайской провинции Ухань и Италии. Согласно этой модели, давление на здравоохранение Швеции существенно возрастет. На данный момент невозможно сказать, когда эпидемия достигнет своего пика. Отмечается, что в разных регионах страны пик пандемии вируса COVID-19 наступит в разное время, однако, по мнению главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнеля, система здравоохранения справится с этими испытаниями.

Согласно подсчетам, в медицинские учреждения Стокгольма на пике распространения пандемии COVID-19 за неделю попадет 800 пациентов, которым будет необходим медицинский уход; 250-и из них понадобится интенсивная терапия. В провинции Вэстра-Гёталанд на западе страны, в которой располагается второй по величине город Швеции Гётеборг, эти показатели составят 650 и 200 пациентов соответственно. Для южной провинции Сконе, где находится третий по величине город страны Мальмё, на самую пиковую неделю распространения COVID-19 количество пациентов составит 500 и 150 человек соответственно.