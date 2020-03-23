Великий Новгород, , 22:48 — REGNUM В Великом Новгороде в связи с распространением коронавирусной инфекции пересмотрели работу городских больниц. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, все пациенты с пневмонией с 18 марта госпитализируются в клинику №2 Центральной городской клинической больницы.

«Это взрослое население из Великого Новгорода, Батецкого, Крестецкого, Маловишерского, Новгородского, Чудовского, Солецкого и Шимского районов», — сообщили в новгородском минздраве.

Приёмом больных занимаются в бывшем отделении диспансеризации больницы, которое имеет отдельный вход. При этом диспансеризация пациентов прекращена в связи с карантином.

Министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева отметила, что работа больницы переформатирована, и теперь маршрутизация пациентов полностью соответствует предъявляемым требованиям. По её словам, в перепрофилированное отделение диспансеризации уже поступили 17 человек с пневмонией, все они проходят курс лечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пациентов с подозрением на коронавирус или инфицированных больных принимает Новгородская областная инфекционная больница — в клинике 16 изолированных боксов и 19 полубоксов, а также 17 палат. Все боксы имеют отдельные выходы на улицу, так что больные доставляются прямо в палату, минуя приёмный покой.

Напомним, в Новгородской области выявлен первый случай заражения коронавирусом — пока он единственный: житель Великого Новгорода, молодой мужчина, вернулся из Италии. Заболевание у него протекает в лёгкой форме. При этом, по данным регионального оперативного штаба, всего под наблюдением новгородских медиков находятся 599 человек — все они в самоизоляции.

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