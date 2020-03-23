Приштина, , 23:22 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово 23 марта сообщил о том, что число граждан самопровозглашенной республики, заразившихся коронавирусом, достигло 35. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

За последние сутки в результате обследования 20 человек было выявлено два случая заражения. Новыми пациентами стали мужчина и женщина в возрасте 44 и 39 лет.

Граждан призывают соблюдать дистанцию при общении друг с другом и соблюдать правила личной гигиены.

Напомним, 22 марта один из граждан Косово скончался из-за коронавируса.

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