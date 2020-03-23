Киев, , 22:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отсрочке начала весенней кампании по призыву на военную службу на один месяц на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает 23 марта пресс-служба главы государства.

Согласно обнародованному документу, весенний призыв в армию на Украине в этом году будет проведён в период с мая по июль.

Напомним, на Украине официально подтверждено 73 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 26 из которых — за последние сутки. Три человека в стране скончались в результате заболевания.