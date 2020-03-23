Нью-Дели, , 22:26 — REGNUM Около трёх тысяч заключённых планирует освободить в связи с угрозой коронавируса руководство тюрьмы Тихар в индийском городе Дели. Об этом 23 марта сообщает издание Ani.

Как пояснил директор тюрьмы Тихар, в ближайшие дни будут освобождены около 1,5 тыс. заключённых и почти столько же подследственных. Такое решение принято для разгрузки тюрем из-за угрозы распространения коронавируса.

Уточняется, что рецидивисты либо опасные преступники освобождены не будут. Осуждённые получат условно-досрочное освобождение либо отпуск, подследственных отпустят под залог.

По данным пресс-службы минздрава Индии, на вечер 23 марта в стране насчитывается 424 человека, заражённых коронавирусом, 34 выздоровели, девять скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии столицы Индии, города Нью-Дели на карантин с 23 по 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

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