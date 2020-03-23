Приштина, , 23:33 — REGNUM Заместительница спикера парламента Косово Арберие Нагавци 23 марта заявила, что для проведения заседания парламента, посвященного рассмотрению запроса о вынесении вотума недоверия правительству Альбина Курти, нет условий.

По словам Нагавци, проведение заседания парламента, на котором будет присутствовать свыше 150 человек при численности парламента 120 человек, невозможно. Очевидно, Нагавци подразумевает невозможность проведения парламентского заседания в условиях коронавируса. Однако подлинной причиной непоколебимой приверженности Нагавци мерам по защите депутатам от карантина является тот факт, что состоит в партии премьер-министра «Движение за самоопределение».

Напомним, Демократическая лига Косово вышла из правящей коалиции с «Самоопределением» и инициировала голосование по вынесению вотума недоверия правительству Курти, однако часть партийных деятелей «Лиги» — спикер парламента Косово Вьоса Османи и министр инфраструктуры Люмир Абдиджику — выступили против разрыва коалиции. В свою очередь премьер-министр Альбин Курти также заявил, что не намерен рвать коалицию с «Лигой» и считает ЛДК партнером.

По всей видимости, спикер парламента Османи при поддержке «Самоопределения» сделает все для того, чтобы оттянуть голосование по вынесению вотума недоверия. Для того, чтобы вотум был вынесен, необходимо, чтобы его поддержал 61 депутат. К настоящему моменту вотум поддержали 46 депутатов.

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