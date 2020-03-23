Тирана, , 22:40 — REGNUM Министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлиу 23 марта заявила о том, что область распространения коронавируса в стране расширилась. При этом число заразившихся коронавирусом увеличилось на 15 и превысило сто — теперь в стране 104 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за последние сутки было проведено 45 тестов на коронавирус, и 15 из них дали положительный результат. Вирус был обнаружен в таких городах, как Влёра и Шкодра.

Однако есть и хорошие новости — двое из пациентов излечились, а один из пациентов, которого ранее сочли погибшим, пережил клиническую смерть и теперь продолжает бороться жизнь. Таким образом, не пятеро, а только четверо граждан Албании стали жертвами коронавируса.