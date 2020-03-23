Москва, , 21:56 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился сформировать рабочую группу по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщает 23 марта пресс-служба Московского патриархата.

Как уточняется, рабочая группа при патриархе займётся в том числе вопросами взаимодействия с органами власти, осуществляющими полномочия в области противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Председателем группы назначен управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. Отвечать за взаимодействие с органами власти будет также председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.