Нейпьидо, , 21:55 — REGNUM Первые случаи заражения вирусом COVID-19 зафиксированы на территории Мьянмы, сообщает 23 марта Синьхуа.

Уточняется, что оба заражённых — граждане Мьянмы. Один из них недавно побывал в США, другой — в Великобритании.

Напомним, в Юго-Восточной Азии лидером по числу инфицированных коронавирусом является Малайзия — свыше полутора тысяч человек, 14 летальных исходов.

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На втором месте — Таиланд: 721 человек инфицирован, один умер. На третьем — Индонезия: 514 заражённых, 48 скончались.

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