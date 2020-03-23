Тбилиси, , 21:54 — REGNUM В Испании скончался еще один инфицированный коронавирусом гражданин Грузии, мужчина 65 лет. Но, согласно новым регуляциям ВОЗ, в течение шести лет перевозка тела скончавшегося на родину с целью захоронения запрещена, поэтому все погибшие от коронавируса иностранцы будут захоронены в стране их пребывания, а с разрешения семьи могут произвести кремацию.

В Испании за последние дни погиб уже третий гражданин Грузии. Ранее на фоне коронавируса и осложнения различных хронических заболеваний скончались две престарелые женщины.

На просьбы семей погибших сделать исключение и организовать доставку тел на родину в посольстве Грузии в Испании и МИД пояснили, что этого факта прежде всего не допустит Испания, а также Грузия, так как обе страны обязаны строго подчиняться рекомендациям и указаниям ВОЗ.

В самой Грузии пока фиксируется 61 случай заражения коронавирусом, восемь человек выздоровели, 3320 находятся на карантине, а 235 — в стационарах под наблюдением врачей.