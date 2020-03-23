Мадрид, , 21:46 — REGNUM Решение о частичном использовании крупного торгово-развлекательного центра Palacio de Hielo («Ледовый дворец») в качестве морга для хранения тел умерших от заболевания COVID-2019 было принято испанскими властями в городе Мадриде. Об этом 23 марта сообщает агентство EFE.

По данным агентства, решение обусловлено загруженностью похоронных бюро испанской столицы. ТРЦ, в котором находится ледовый каток площадью 1,8 тыс. кв. метров, расположен недалеко от выставочного комплекса, где в настоящее время размещён временный госпиталь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В настоящее время все торговые центры в Испании закрыты для посетителей по решению властей в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о передаче гостиниц и отелей в Испании в распоряжение системы здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

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