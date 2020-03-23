Кейптаун, , 21:38 — REGNUM Трёхнедельный карантин вводится в ЮАР, заявил 23 марта президент республики Сирил Рамапоса.

В связи с пандемией вируса COVID-19 карантин в стране начнёт действовать с полуночи 26 марта. Продлится этот режим 21 день.

Как отметил глава государства, вооружённые силы страны будут привлечены для обеспечения соблюдения карантинного режима. Они, при необходимости, помогут полиции.

Напомним, в ЮАР к настоящему времени более 240 человек заражены коронавирусом нового типа.

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