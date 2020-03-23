Москва, , 21:36 — REGNUM В войсках национальной гвардии Российской Федерации случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет. Об этом 23 марта заявил заместитель директора Росгвардии Алексей Кузьменков на рабочем совещании оперативного штаба Росгвардии по профилактике коронавирусной инфекции в войсках национальной гвардии.

«В рамках проводимой работы налажен круглосуточный обмен оперативной информацией по вопросам борьбы с распространением инфекции, войска взаимодействуют с Координационным советом при Правительстве Российской Федерации, оперативными штабами субъектов Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти», — заявил Кузьменков.

В ходе мероприятия рассмотрены меры, реализуемые в Росгвардии для снижения воздействия новой коронавирусной инфекции, а также подведены итоги работы штаба за неделю. Также командующие округами войск национальной гвардии Российской Федерации доложили о состоянии дел на местах, об организации контроля личного состава, имевшего возможный контакт с больными.

Руководство Оперативного штаба Росгвардии акцентировало внимание участников совещания на строгое выполнение Комплексного плана первоочередных мероприятий по участию войск национальной гвардии в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В рамках профилактических мер инфекционные отделения госпиталей приведены в готовность к приёму пациентов, созданы резервы медикаментов и дезинфицирующих средств, на случай осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки сформированы противоэпидемические бригады. Также в войсках национальной гвардии Российской Федерации организовано информирование личного состава по ситуации с новой коронавирусной инфекцией в стране.

Штаб был создан приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова в рамках поручения правительства Российской Федерации. Оперативный штаб возглавил заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Кузьменков.