Лондон, , 21:30 — REGNUM Количество выявленных фактов заражения коронавирусом в Британии за последние сутки выросло на 967, доведя общее число заболевших до 6650 человек, сообщает 23 марта британский минздрав.

По утверждению ведомства, всего в Британии проверены на коронавирус 83 945 человек.

Кроме того, за последние 24 часа в Британии умерли 54 человека, ранее заразившихся коронавирусом. Число жертв коронавируса составило 335 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Британии были закрыты образовательные и развлекательные учреждения. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о намерении выступить 23 марта с обращением к нации.

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