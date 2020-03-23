Нью-Йорк, США, , 21:38 — REGNUM Два миллиарда долларов планирует запросить Организация Объединённых Наций у стран для оказания помощи регионам, пострадавшим от коронавируса и для предотвращения распространения пандемии. Об этом 23 марта сообщил журналистам на пресс-конференции Генсек организации Антониу Гутерреш.

Гутерреш призвал международное сообщество поддержать Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международную организацию по миграции, которые занимаются разработкой плана для создания условий в лагерях и поселениях беженцев для предотвращения угрозы распространения коронавируса в таких местах.

ООН планирует запустить 24 марта запрос о гуманитарной помощи, организация планирует запросить у стран два миллиарда долларов, чтобы более эффективно отреагировать на возникшую проблему.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве Генсека ООН Гутерреша к немедленному прекращению боевых действий во всём мире, чтобы была возможность сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН: призываю к немедленному прекращению огня во всех уголках мира