Ульяновск, , 21:09 — REGNUM В Ульяновской области планируют оказывать пожилым гражданам медицинские и санаторно-оздоровительные услуги на дому. Для этой цели в настоящее время в регионе разрабатывают проект «Санаторий на дому», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Отмечается, что пожилые граждане смогут дома получить ряд услуг, в частности — фитотерапию, физиотерапию, парафин-озокерит. Также предусмотрены массажные процедуры и консультации по социальным и медицинским вопросам. В настоящее время разработка проекта «Санаторий на дому» продолжается.

Кроме того, прорабатывается вопрос оформления различных выплат на дому. Власти отмечают, что это позволит снизить число обращений в отделения социальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области рассматривается вопрос о введении домашнего режима для пожилых граждан по примеру Москвы.

Напомним, в регионе начал работу «специальный мониторинговый центр» — служба 112, где «можно получить помощь и ответы на вопросы» по коронавирусу. Звонки принимают специалисты из разных отраслей.

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