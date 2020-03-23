Нальчик, , 21:02 — REGNUM Расследование инцидента в селении Кременчуг-Константиновское (Кабардино-Балкария) начал Следственный комитет РФ, сообщили 23 марта в пресс-службе управления по региону.

Уточняется, что в связи с ликвидацией вооружённой группировки в ночь на 23 марта возбуждено уголовное дело — по статьям 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия, незаконное хранение взрывчатки») и 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

Напомним, речь идёт о нападении на правоохранителей, которое было совершено в 05:00 (время местное) 23 марта вооружённой группой лиц из трёх человек.

Правоохранители во время рейда обнаружили членов группы и потребовали, чтобы те сдались, но бандиты открыли огонь и были ликвидированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что эти люди готовили теракт. Все три человека причастны к деятельности террористической группировки.

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