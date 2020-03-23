Ульяновск, 23 марта 2020, 20:56 — REGNUM В Ульяновской области рассматривается вопрос о введении домашнего режима для пожилых граждан по примеру Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
В регионе планируется оказать дополнительную адресную поддержку жителям в целях недопущения распространения коронавируса. В первую очередь, речь идёт о гражданах старшего поколения, которые находятся в зоне особого риска.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве граждане старше 65 лет будут обязаны соблюдать домашний режим. Ограничения начнут действовать 26 марта и продлятся до 14 апреля. Кроме того, под эти меры подпадают также граждане, страдающие хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также все, кто перенёс инфаркт или инсульт.
Напомним, в настоящее время в Ульяновской области около 150 жителей находятся под медицинским наблюдением. С начала пандемии выявлен один заразившийся: 15-летний подросток из Димитровграда, который вернулся из Англии.
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