Ульяновск, , 20:56 — REGNUM В Ульяновской области рассматривается вопрос о введении домашнего режима для пожилых граждан по примеру Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе планируется оказать дополнительную адресную поддержку жителям в целях недопущения распространения коронавируса. В первую очередь, речь идёт о гражданах старшего поколения, которые находятся в зоне особого риска.

«Мы должны помочь, в первую очередь, ветеранам Великой Отечественной войны. Можно ввести так называемый домашний режим, благодаря которому к людям должны прийти работники социальной защиты и помочь в покупке лекарств, продуктов питания», — сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, напомнив, что с 26 марта в Москве начнёт действовать данный режим для жителей старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве граждане старше 65 лет будут обязаны соблюдать домашний режим. Ограничения начнут действовать 26 марта и продлятся до 14 апреля. Кроме того, под эти меры подпадают также граждане, страдающие хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, а также все, кто перенёс инфаркт или инсульт.

Напомним, в настоящее время в Ульяновской области около 150 жителей находятся под медицинским наблюдением. С начала пандемии выявлен один заразившийся: 15-летний подросток из Димитровграда, который вернулся из Англии.

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