Курск, , 20:55 — REGNUM В Курской областиАО «Газпром газораспределение Курск» рекомендует минимизировать визиты в абонентские службы и использовать дистанционные сервисы для решения вопросов, связанных с газификацией, техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, а также расчетами за поставку газа. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, компания просить потребителей воздержаться от посещения офисов из-за угрозы коронавируса.

Компания дистанционно принимает заявки на выдачу технических условий и заключение договора на подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям. Клиентам рекомендуют воспользоваться дистанционным методом взаимодействия со специалистами.

Также в Едином центре предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Курск» работает бесплатный федеральный многоканальный номер, операторы которого дают консультации и принимают заявки на газификацию, ремонт, замену и техобслуживание газового оборудования.

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