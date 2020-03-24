Стокгольм, , 13:02 — REGNUM По данным шведской газеты Aftonbladet, многие пенсионеры старше 70 лет, продолжают встречаться и лично общаться со своими знакомыми, ведя активную социальную жизнь. Однако это, в свою очередь, очень не нравится шведским властям и, в частности, правительству, которое усиленно пытается сдержать распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 на территории страны. Об этом 23 марта сообщили журналисты газеты.

С негодованием на пожилых людей высказался сам премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, который пообещал усилить контроль над непослушными пожилыми людьми, сотрудничая с различными пенсионными организациями.

«Чрезвычайно важно, чтобы мы все выполняли свой долг и подчинялись советам властей», — заявил Лёвен.

Тем не менее, согласно данным опроса, проведенному Aftonbladet совместно с Demoskop, многие пенсионеры в Швеции не собираются слушать директивы властей. Так, среди пожилых людей старше 75 лет, только один из пяти респондентов сказал, что будет полностью избегать походов в магазин в течение нескольких ближайших недель.

На встрече, где принимал участие премьер-министр Лёвен и представители крупнейших национальных пенсионных организаций, журналисты Aftonbladet публично огласили результаты проведенного опроса, на что Лёвен и представители объединений пообещали отреагировать путем усиления двустороннего сотрудничества.