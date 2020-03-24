Стокгольм, , 08:05 — REGNUM Сети ресторанов и пабов Стокгольма теперь предпринимают новые шаги кризисного реагирования для сохранения прибыльности и удержания на рынке ресторанной индустрии. Новыми мерами, которые теперь пытаются ввести у себя рестораторы, являются приложения для заказа еды, бесплатная доставка и, конечно же, сильно сниженные цены. Сейчас на фоне распространения глобальной пандемии коронавируса COVID-19 и, как следствие, сократившегося спроса, ресторанный бизнес Швеции фактически находится на грани выживания. Об этом 23 марта сообщило шведское новостное агентство SVT Nyheter.

Многие стокгольмские пабы, традиционно являющиеся достопримечательностью города и местом времяпрепровождения многих гостей столицы Швеции, в настоящее время испытывают катастрофические финансовые трудности. Об этом они напрямую смогли сказать управляющие заведений стокгольмской службе SVT Stockholm.

«Мы уволили всех сотрудников. Мне трудно спать по ночам», — поделился Бьорн Эрикссон, управляющий пабом в центральном районе города.

В настоящее время его паб начал предлагать пенсионерам и другим заразившимся COVID-19 клиентам купить комплексный обед на вынос за €4,5 вместо обычной цены, которая до начала глобальной пандемии COVID-19 несколько недель назад составляла €12.

Сейчас для ресторанного бизнеса в столице Швеции речь идет не столько о получении прибыли, сколько о выживании на конкурентном рынке в период кризиса.

«На этой неделе мы начинаем доставлять продукты людям, которые не могут выходить на улицу», — сообщил Пьер Джейкоб, управляющий пабом в другом районе Стокгольма, который вынужден придумываться все больше новых способов ведения непростого бизнеса, чтобы остаться на плаву.