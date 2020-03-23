Кишинёв, , 20:41 — REGNUM Число заболевших коронавирусом COVID-19 в Молдавии 23 марта достигло 109 человек. Как сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, за последние сутки подтвердились еще 15 новых случаев, передает ИА REGNUM.

Из новых заболевших, по словам министра, две человека приехали из Франции, один с Украины и один из Чехии. Остальные 11 случаев — результат распространения вируса уже внутри страны.

До сих пор в Молдавии один человек умер от последствий коронавируса и один полностью выздоровел.

Власти Молдавии ранее объявили в стране чрезвычайное положение. Также в республике действует высший, красный код угрозы эпидемиологической опасности из-за коронавируса COVID-19. Прервано транспортное сообщение со всеми странами, закрыты школы и детсады, отменены все массовые мероприятия.

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