Челябинск, , 20:37 — REGNUM Бывший глава челябинского Копейска Вячеслав Истомин останется в колонии. Областной суд отказался удовлетворить апелляцию его адвоката.

Ранее в замене неотбытой части наказания отказал суд Копейска. Но защита подала апелляцию. В ходе рассмотрения вопроса областные судьи пришли к выводу, что оснований для этого нет.

Как сообщало ИА REGNUM, решающим фактором стала позиция прокуратуры. Напомним, Истомин был осуждён в 2017 году за взятку. Ему назначили 4 года и 6 месяцев строгого режима, также с него взыщут штраф в сумме 5 млн рублей.

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