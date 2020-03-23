Бельмопан, , 20:28 — REGNUM Коронавирус нового типа впервые выявлен в Белизе, пишет 23 марта The Belize Times.

Соответствующее объявление 23 марта сделал премьер-министр Белиза Дин Барроу. По его словам, заболела гражданка страны в возрасте 38 лет.

Заражённая совсем недавно прибыла из США и сейчас находится в карантине.

Напомним, в Центральной Америке по числу заражённых вирусом COVID-19 лидирует Панама: здесь инфицированы 245 человек, трое — умерли. На втором месте — Коста-Рика (117 заболели, двое — умерли).

Читайте ранее в этом сюжете: Панамская авиакомпания приостанавливает рейсы из-за коронавируса