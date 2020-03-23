Рим, , 20:27 — REGNUM В Италии ещё 602 человека скончались в результате заражения коронавирусом за последние сутки, общее число жертв достигло 6078 человек. Об этом сообщил 23 марта руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Он также проинформировал, что за сутки на территории Италии подтверждено 3,8 тысячи новых случаев заболевания. Общее число пациентов с коронавирусом в стране выросло до 63 928 человек.

Как следует из официальных данных, число летальных исходов и новых случаев заражения вирусом в Италии снижается второй день подряд. Так, накануне в стране скончался 651 пациент, а днём ранее — 793 человека.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 408 и достигло 7423 человек.