Ульяновск, , 20:27 — REGNUM В связи с непогодой, метелью и сильным ветром в Ульяновской области ограничено движение рейсовых автобусов и грузовиков на пяти участках федеральных дорог. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Днём движение было ограничено на двух федеральных дорогах: Ульяновск — Димитровград — Самара, на трассе Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск (со 152 по 220 км). Вечером под ограничение попали ещё три дороги: подъезд к Ульяновску от автодороги М-5 «Урал», дорога А-151 Цивильск — Ульяновск, а также трасса Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск.

Ограничение касается автобусов и грузового транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из-за метели ограничено движение грузового и пассажирского транспорта на территории семи муниципальных образований.

По прогнозам, в ближайшие сутки в регионе будут идти снегопады и метель с порывами ветра до 24 метров в секунду.

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