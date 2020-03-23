Владимир, , 20:25 — REGNUM Во Владимирской области 21 и 22 марта на соблюдение мер профилактики коронавируса было проверено более 80 объектов досуга и спорта. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

В торгово-развлекательных центрах и частных спортивных комплексах проверяли соблюдение санитарных норм и норм безопасности. Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг и органы местного самоуправления до 24 марта продолжит проверять объекты торговли на наличие продуктов и товаров первой необходимости на полках и установление товарных запасов.

«Все органы местного самоуправления сработали слаженно и оперативно. В это непростое время как никогда нужна сплочённость и работа на опережение», — прокомментировал директор департамента Тимур Рамазанов.

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