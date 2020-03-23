Рига, , 20:21 — REGNUM 23 марта в школах Латвии прошёл первый день удалённого обучения, введённого в стране после вспышки коронавируса. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, в первые часы система Е-класса часто выходила из строя. По сути, отмечают сотрудники СМИ, учителя каждой школы сейчас строят занятия индивидуально. Некоторые учебные заведения, чтобы избежать нестабильной работы Е-класса, перешли на менее загруженную платформу удалённого обучения на базе Microsoft Office Team, которая адаптирована и позволяет вести занятия в режиме видеоконсультаций.

Педагоги утверждают, что общий успех эксперимента во многом зависит от того, как эффективно будет организована работа школьников на дому. Школьникам, у которых нет возможности подключится к интернету, учителя дают задания по телефону.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.