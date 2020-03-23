Тбилиси, , 20:08 — REGNUM

Коронавирусом в Грузии, по данным на 19:00 часов 23 марта, инфицирован уже 61 человек. Информацию распространяет официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/. Еще утром эпидемиологи и инфекционисты заявляли, что по сравнению с вечером 22 марта число инфицированных не изменилось и составляло 54 человек. Результаты тестирования на коронавирус подтвердили заражение еще 7 гражда.

Официально выздоровевшими признаны уже 8 пациентов, которые будут проходить двухнедельный режим самоизоляции под наблюдением врачей. 3320 граждан помещены в карантин, а 235 находятся в стационарах.

В двух муниципалитетах Грузии — Марнеули и Болниси — в связи с выявлением факта внутренней передачи вируса введен строгий карантин. Эпидемиологи изучают все возможные контакты инфицированной пожилой женщины. В Грузии с сегодняшнего дня прекращаются все виды междугороднего сообщения, в том числе движение пассажирских поездов.