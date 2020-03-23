Москва, , 20:00 — REGNUM Коронавирус больнее всего ударил по малому бизнесу, и поэтому государство обязано оказать ему помощь. Об этом ИА REGNUM 23 марта заявил член «Партии Роста», музыкант Сергей Шнуров.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Причём подобная ситуация сложилась не только в России, но и по всему миру. Именно малые предприятия больше других пострадали от мер борьбы с коронавирусом.

«Малый бизнес — это непосредственный контакт с потребителем. У него нет возможности работать «на склад», про запас, нет долгосрочной финансовой подушки безопасности. И есть сотрудники, которым работодатели каждый день смотрят прямо в глаза. Мелкий работодатель и его коллектив — в буквальном смысле в одной лодке. Никто не хочет закрываться, никто не хочет распускать коллективы, но жизнь толкает к этому», — сказал Шнуров.

Музыкант убежден, что государство должно оказать меры поддержки малому бизнесу. Причём помощь должна носить масштабный и даже сверхординарный характер.

«Потери неизбежны, и лучше обойтись только финансовыми потерями, не усугубляя социальных проблем. Насколько сложно и ответственно сейчас быть работодателем? Вот именно сейчас я никому бы не пожелал этой ноши», — высказался Шнуров.

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