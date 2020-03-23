Гавана, 23 марта 2020, 19:45 — REGNUM Гражданин России госпитализирован в критическом состоянии после заболевания коронавирусом на Кубе. Об этом 23 марта сообщил журналистам глава департамента эпидемиологии министерства здравоохранения республики Франсиско Дуран Гарсия.
По его словам, 45-летний мужчина 20 марта прибыл на Кубу из Парижа. На следующий день у него было подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, после он был сразу же помещён в больницу.
Сообщается, что медики оценивают состояние российского гражданина как «критическое, но стабильное».
Всего, согласно последним официальным данным, на территории Кубы подтверждено 40 случаев заражения новым коронавирусом.