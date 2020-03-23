Москва, , 19:27 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в Вооруженных Силах России остается благоприятной, случаев заражения COVID-19 среди военнослужащих нет, об этом, по сообщению военного ведомства, заявил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин

«В Вооруженных Силах сформирован и постоянно поддерживается достаточный запас необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим от вирусных инфекций. Оказываемая российскими специалистами помощь Италии никак не сказывается на наших возможностях по обеспечению безопасности граждан и военнослужащих. Мы готовы оперативно реагировать на любое развитие событий в полном объеме» — прокомментировал Тришкин ситуацию на сегодняшний день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22−23 марта для борьбы с пандемией коронавируса силами ВКС РФ в Италию были переброшены 8 врачебно-сестринских бригад и большая партия медицинского оборудования. Кроме того, в наиболее поражённую вирусом страну Европы из России отправились 100 военных специалистов-вирусологов и спецтехника, предназначенная для аэрозольной дезинфекции крупных объектов и территории.