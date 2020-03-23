Киев, , 19:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команде досталась в наследство «далеко не идеальная медицина».

Такое мнение он выразил в своем видеообращении к украинцам, обнародованном вечером 23 марта.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что пока украинская медицина держится, «опираясь на самое ценное — людей».

Он еще раз повторил. что в настоящий момент задача номер один для власти и граждан страны — минимизировать распространение вируса.

«Даже самые богатые страны мира откровенно говорят о неготовности своих медицинских систем выдержать большие нагрузки», — заявил украинский президент.

Он призвал граждан не допускать ситуации, когда медики «в прямом смысле слова будут падать».

ИА REGNUM напоминает, что на утро 23 марта на Украине было зафиксировано 73 случая коронавируса, но из-за минимального количества тестов людей тестировали очень выборочно, взяв лишь порядка 800 проб.