Киев, , 19:43 — REGNUM Выезд граждан за рубеж в туристических целях запретил в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа кабмин Украины. Об этом 23 марта сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на своей странице в социальных сетях.

Согласно решению правительства Украины, начиная с 13:00 мск 24 марта гражданам запрещается покидать территорию страны с целью туризма.

В стране будет прекращена работа всех аэропортов, кроме международного аэропорта «Борисполь». Временный запрет наложен на все пассажирские перевозки. В виде исключения допускаются лишь выезд в целях государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минздрав Украины дал рекомендацию ввести режим ЧП на всей территории страны в связи с угрозой распространения коронавируса.

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