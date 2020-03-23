Москва, 23 марта 2020, 19:08 — REGNUM Ответственность за фейк-ньюс в условиях борьбы России с коронавирусом может быть ужесточена вплоть до уголовной. Об этом сегодня, 23 марта, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

За решёткой
За решёткой

Сенатор обратил внимание, что в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции представляет общественную опасность.

«Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности», — сказал Клишас.

Напомним, что в России число заражений коронавирусной инфекцией превысило четыре сотни. При этом большинство заразившихся прилетели из-за границы.

В социальных сетях и в ряде СМИ действительно стали появляться сообщения с недостоверной информацией о коронавирусе панического характера. Роскомнадзор и правоохранительные органы предпринимают меры против распространителей этой информации.