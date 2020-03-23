Нью-Йорк, США, , 19:08 — REGNUM До 157 человек возросло количество летальных исходов в результате заболевания COVID-19 в американском штате Нью-Йорк. Об этом 23 марта заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

В настоящее время в штате количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 20 875, из них умерло 157 человек. Среди всех заражённых коронавирусной инфекцией госпитализировано 13%.

Среди общего числа заражённых 12 305 зафиксировано в городе Нью-Йорк. За минувшие сутки в городе было выявлено 3260 случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего в США на сегодняшний день жертвами коронавируса стали 471 человек, всего в стране подтверждено более 35 случаев заражения инфекцией.

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