Вена, , 18:54 — REGNUM Отложить Олимпийские игры 2020 года призвал австрийский министр культуры и спорта Вернер Коглер, сообщает 23 марта Reuters.

Мотивируя своё предложение, австрийский чиновник заметил, что в ряде стран из-за эпидемии коронавируса закрыты тренировочные центры. В итоге спортсмены не всех стран находятся в равных условиях.

Коглер «В интересах здоровья всех участников, тренеров и зрителей призываю отложить проведение Олимпийских игр 2020 года».

Напомним, вопрос с переносом Олимпиады-2020, которая должна пройти в Токио 24 июля — 9 августа, обсуждается не первый день — как на уровне спортивных властей стран, так и на уровне политиков.

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